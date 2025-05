Dino Giarrusso, perché non è sbarcato sull’Isola dei Famosi e quando potrebbe entrare

TV

Il personaggio catanese avrebbe avuto un infortunio poco prima dell'inizio del reality

Perché l’ex iena ed ex europarlamentare M5s Dino Giarrusso non ha fatto ieri il suo debutto all’Isola dei Famosi dove era stato annunciato come concorrente ufficiale? A spiegarlo è stata la nuova conduttrice Veronica Gentili che, presentando i “naufraghi” di questa edizione, ha fatto notare al pubblico l’assenza del giornalista catanese.

Dino Giarrusso si sarebbe infortunato alal caviglia prima di cominciare la sua nuova avventura a Cayo Cochinos in Honduras e non avrebbe potuto affrontare il tuffo dall’elicottero. «Manca Dino Giarusso che per un piccolo infortunio non può sbarcare adesso all’Isola dei famosi, ma ritornerà la prossima settimana e noi lo attendiamo con trepidazione», ha detto Veronica Gentili dando appuntamento al prossima puntata per l’ingresso del concorrente.

La partecipazione di Giarrusso, 50 anni, all’Isola dei Famosi ha fatto molto discutere per la parabola del giornalista catanese che ha scritto diverse sceneggiature per cinema e tv, ha recitato in alcune fiction, ha lavorato dal 2014 al 2018 come inviato de Le Iene, ha fatto politica e ora è finito in un reality show noto per “riabilitare” personaggi finiti nel dimenticatoio e che rischiano di diventare meteore. Lui si è giustificato così: «Ho scelto di fare l’Isola perché esiste un mondo, quello dei reality, molto ricco ed è bene conoscerlo. Non so se ho delle abilità particolari che saranno utili sull’isola, mi piace l’idea di lavorare insieme a persone che non conosco, in un ambiente che non conosco. Mi auguro che il caldo e l’idea di stare soli non mi facciano avere un comportamento impulsivo, nervoso. Sentirò la mancanza di mia moglie e dei miei figli piccoli. Quello mi pesa».