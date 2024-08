Domenico Dolce compie gli anni, gli auguri social di Stefano Gabbana

La ricorrenza

I due stilisti vivono insieme dal 1984

«Tanti auguri Domenico!!!!! Il più grande genio che abbia mai conosciuto! Ho avuto la fortuna di incontrarti 45 anni fa e ci innamorammo! Ti amo ancora come sempre ovviamente, in modo differente! Ma tu per me sei l’UNICO!”: così Stefano Gabbana, su Instagram, fa gli auguri di compleanno a Domenico Dolce, che oggi compie 66 anni.Domenico, nato a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, il 13 agosto 1958, ha fondato la Dolce&Gabbana insieme a Stefano nel 1984.

