Dybala e Oriana Sabatini, pronunciato il sì in Argentina

Nozze

Cerimonia blindata, gli auguri via social della Roma

Gli “Auguri agli sposi” arrivano via social da parte della Roma a Paulo Dybala e Oriana Sabatini, che nella notte italiana hanno celebrato il loro matrimonio nei saloni de ‘El Dok Haras’ di Exaltacion de la Cruz, nell’area di Buenos Aires. Nel tweet compare anche una foto che ritrae gli sposi nell’atto di baciarsi sotto un albero fiorito, una delle poche immagini diffuse. I media argentini hanno sottolineato come la cerimonia è stato organizzata in totale segreto. Si sapeva solo che la sposa avrebbe indossato una creazione Dolce & Gabbana e il giocatore un abito di Battistoni, un sarto italiano. La sera prima, Dybala si è goduto una cena con gli amici, mentre Oriana ha dedicato la giornata ai preparativi. Il matrimonio si è svolto al coperto, a causa del maltempo che ha impedito lo svolgimento della cerimonia all’aperto. Tra i presenti, il giallorosso Leandro Paredes e altri giocatori della nazionale argentina come Di Maria, Fernandez e De Paul.

