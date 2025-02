Eleonora Giorgi, i tre anni del nipotino Gabriele festeggiati pensando a lei

Compleanni

I genitori del piccolo, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, hanno organizzato una festicciola su volere della stessa attrice

Eleonora Giorgi non è riuscita a partecipare alla festicciola per i 3 anni dell’adorato nipote Gabriele. Le condizioni di salute dell’attrice che sta lottando contro un tumore al pancreas, non le hanno consentito di condividere la gioia di questo compleanno. I pensieri però del figlio Paolo Ciavarro e della nuora Clizia Incorvaia, sono stati per lei. Molto toccante il post di Clizia che alla suocera ha dedicato dolcissime parole: “L’adorata nonna Ele del mio piccolino, non era fisicamente con noi, ma con il cuore sì, c’era eccome. Con l’energia di leonesssa che la anima ha desiderato, caldeggiato, suggerito che noi celebrassimo il suo nipotino con tutta la gioia, i sorrisi, la spensieratezza degli amici e i colori che merita un bambino amato”.