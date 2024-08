Elodie in vacanza in Sicilia con Iannone

Estate infinita

Sui suoi social foto a Favignana e a Marettimo. La cantante sul set del Calendario Pirelli

La bellissima Elodie è in vacanza in Sicilia. Dopo l’annuncio della sua partecipazione al caendario più famoso del mondo, segnale di una visibilità internazionale, il Calendario Pirelli 2025, la cantante è in vacanza in Sicilia con il fidanzato Andrea Iannone e posta le sue foto sul suo profilo.

I due hanno trascorso qualche giorno in Algarve, in Portogallo, poi si sono spostati alle Egadi, tra Favignana e Marettimo, come si vede dagli scatti su Instagram in vui sfoggia un ridotto bikini che esalta la sua bellezza.

La cantante ha ribadito con la sua partecipazione al Calendario la scelta di ogni donna decidere sul proprio corpo in maniera autonoma. Dopo l’esperienza con “Ti mangio il cuore”, la cantante torna al cinema nella nuova opera del regista napoletano Mario Martone intitolata “Fuori”’ di cui sarà la protagonista femminile. Intanto, il suo singolo Black Nirvana ha conquistato il disco di platino.

