Fabrizio Corona, l’annuncio a sorpresa: «Sogno che sia una bambina»

Coppie

Il fotoreporter catanese diventerà padre per la seconda volta dopo Carlos Maria

L’annuncio lo ha fatto sul settimanale “Chi”. Fabrizio Corona, ex “re” catanese dei paparazzi, diventerà padre per la seconda volta e a distanza di tanto tempo. Con la giovane compagna, la modella 26enne Sara Barbieri, il fotoreporter dalla vita movimentata vivrà infatti ancora una volta la gioia della paternità. Dopo Carlos Maria, oggi 22enne, avuto dalla modella croata Nina Moric, l’arrivo di un altro figlio in una fase che per Corona sembra molto più serena rispetto che al passato.

Corona ha da poco festeggiato il suo 50esimo compleanno e dopo tutte le vicissitudini giudiziarie, che lo hanno portato anche in carcere per questioni fiscali, lui stesso ammette adesso di potersi godere la vita.