Fabrizio Corona si prepara a diventare papà bis e fa pace con l’ex moglie

Famiglia

L'ex re dei paparazzi catanese posta la foto di una ritrovata serenità familiare nell'attesa di diventare nuovamente padre

Una foto postata sui social che lascia ben sperare sul futuro della famiglia Corona. Un’immagine di pace e di serenità quella che ritrae l’ex re catanese dei paparazzi Fabrizio Corona in compagnia dell’attuale fidanzata, Sara Barbieri, del figlio Carlos Maria e dell’ex moglie Nina Moric, madre del suo primogenito.

Dopo anni di rapporti tumultuosi, con risvolti anche giudiziari per questioni economiche e di scontri a mediatici a distanza per la gestione del figlio quando questi era ancore un minore, per gli ex coniugi Corona-Moric è tempo di tregua. Non è la prima ovviamente; in passato ci sono state altre riappacificazioni poi finite nel giro di pochi mesi.

Adesso il quadro di famiglia, che sarà completato dal bimbo in arrivo, sembra quello di una ritrovata serenità.