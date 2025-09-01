Fedez di nuovo innamorato: «Se smetti di inseguire, smetti anche di scappare»

Nuove coppie

Il rapper, ex marito di Chiara Ferragni, ha dedicato un post alla fidanzata nel giorno del compleanno di lei

Una frase profonda che forse rivela un nuovo stato d’animo, più tranquillo rispetto all’ultimo anno e probabilmente anche innamorato. «Se smetti di inseguire, smetti anche di scappare», posta Fedez sul suo profilo Instagram, accompagnando il post con una carrellata di foto in bianco e nero che lo ritraggono anche insieme a Giulia Honegger, una giovane stilista milanese indicata come sua attuale compagna. Foto che non lasciano dubbi: il rapper, ex marito di Chiara Ferragni, sta vivendo una nuova stagione dell’amore. Baci e abbracci affettuosi a bordo piscina testimoniano un’intesa perfetta.

Di lei si sa ancora poco ma con i suoi 23 anni di bellezza mozzafiato ha fatto capitolare Fedez che quest’estate si è diviso tra lei, il lavoro e i figli, Leone e Vittoria, a cui è molto legato.