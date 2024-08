Fedez, stories “sibillina” sui social: a chi le manda a dire?

Mistero

Il rapper usa toni forti ma senza chiarire sui destinatari

Una scritta su fondo nero, in una stories su Instagram. I toni sono forti e il, o la, o i destinatari non sono chiari. La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni continua a registrare fasi aspre, con lui che si circonda di amiche, che riservano tante coccole al cane Silvio, e lei che è stata immortalata con Silvio Campari, imprenditore indicato come suo nuovo compagno.

Chiara Ferragni e Silvio Campara (foto di Chimagazine.it)

“Alla fine è solo una gara a chi nasconde meglio la m…..da sotto il tappeto. Io ho deciso di caga…vi in salotto. Buona recita”, scrive lui.