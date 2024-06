Fiocco azzurro per Roberta Morise e chef Bartolini, ma sono stati giorni di grande paura

Nascite

Per la showgirl e conduttrice televisiva e il compagno, chef pluristellato, l'arrivo del piccolo Gianamaria è stato offuscato da problemi di salute del piccolo

Gianmaria Bartolini è arrivato lo scorso 24 maggio a coronamento della storia d’amore tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini. Una grandissima gioia per la showgirl e conduttrice televisiva, mamma per la prima volta, e per lo chef pluristellato, già padre di altri tre figli, che però è stata offuscata dai problemi di salute del piccolo, ancora ricoverato in ospedale. Non è chiaro quali difficoltà ci siano state per il neonato ma i due genitori non hanno fatto mistero della grande paura che hanno avuto per il loro piccolino. Pare comunque che il bimbo stia migliorando.