Fiocco rosa in casa Cannavò-Zenga: è nata Camilla

Nascite

La coppia nata davanti alle telecamere del GFVip ha coronato il sogno di famiglia

L’attesa, che hanno fatto vivere anche ai loro numerosi followers sui social, è finita. Rosalinda Cannavò, ex attrice, oggi influencer, e Andrea Zenga, figlio dell’ex calciatore Walter e dell’ex conduttrice televisiva Roberta Termali, sono diventati genitori di Camilla. “Non so come hai fatto a resistere tutte quelle ore, ma guarda che meraviglia che hai fatto. Vi amo”, scrive il neo papà.

Camilla arriva a coronamento di una bella storia nata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, edizione di qualche anno fa, quando Rosalinda, siciliana, allora meglio conosciuta con il nome d’arte di Adua Del Vesco, era legata ad un’altra persona. Durante i giorni trascorsi nella Casa però (lei era entrata ancora prima di lui), sboccia l’amore con il timido Andrea che all’inizio stenta a farsi avanti dal momento che Rosalinda era già impegnata.