Francesca Chillemi, a Benevento spunta il pancino a sorpresa

Gravidanze vip

L'attrice siciliana è in attesa della sua seconda figlia che nascerà alla fine dell'estate

Un pancino inaspettato per la cronaca rosa che lei ha sfoggiato con un abito bianco ricamato e che la fasciava nelle nuove rotondità. Francesca Chillemi, attrice siciliana di Barcellona Pozzo di Gotto, sarà mamma per la seconda volta. Dopo Rania avuta dall’imprenditore Stefano Rosso (figlio di Renzo del marchio Diesel, ndr.), è la volta di una seconda maternità e molto probabilmente di una seconda bambina. Il padre è l’armatore napoletano Eugenio Grimaldi, executive manager dell’azienda di famiglia nonchè grande appassionato di equitazione, comparso al fianco dell’attrice un po’ di anni dopo la separazione da Rosso. Francesca Chillemi ha sempre vissuto con discrezione la sua vita privata e anche sui social non c’è stata finora traccia del suo attuale compagno.