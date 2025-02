Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti è il volto discreto ed elegante del Festival di Sanremo

Coppie

Fashion designer ed ex costumista Rai, lady Conti centellina le apparizioni pubbliche accanto al marito

Una presenza discreta ed elegante. E’ la cifra di Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, che sin dalla prima puntata del Festival di Sanremo, non venendo inquadrata spesso, ha fatto quasi pensare di essere rimasta in albergo con il figlio Matteo. Non si è vista infatti fino a quando, ha rivelato il conduttore e direttore artistico del Festival, è stato proprio il figlio a scrivere un messaggio al papà per chiedergli: «Ma mamma non si vede mai?». E così durante la prima serata, Carlo Conti ha portato un fiore alla moglie che era seduta in prima fila all’Ariston. Elegantissima in tailleur pantalone gessato scuro scintillante, la fashion designer ed ex costumista Rai (con Conti si conoscevano da tempo, ancor prima di convolare a nozze), è sempre molto discreta quando si tratta di apparire pubblicamente accanto al marito.