Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli travolti dal gossip. E sui social stanno tutti con Ilary

Lo scoop

L'ex capitano della Roma e la giovane giornalista di Sport Mediaset sono stati paparazzati dal settimanale "Gente"

Francesco Totti punto e a capo? Se il gossip che lo sta riguardando da qualche giorno a questa parte, e nuovamente dopo la separazione dalla moglie Ilary Blasi, fosse confermato, per il “Pupone” ed ex capitano della Roma si prospetta una nuova ondata mediatica che, già da adesso, gli sta attirando non poca ironia social, ma anche attacchi, sulla sua vita sentimentale. Legato da alcuni anni a Noemi Bocchi, la donna conosciuta sui campi di Padel pare già al tempo del suo matrimonio con la Blasi, Totti è stato fotografato dal settimanale Gente all’uscita da un hotel romano in compagnia di Marialuisa Jacobelli, giornalista di Sport Mediaset.

E fin qui le voci che stanno circolando potrebbero essere un’illazione e basta. Alla base dell’incontro potrebbero esserci stati soltanto motivi di lavoro, ma a quanto pare la Jacobelli proprio a Gente avrebbe ammesso che con l’ex calciatore ci sarebbe una liaison.

Sui social i commenti, tra il piccante e l’ironico, sulla vicenda non si sono fatti attendere e per la Blasi, che è stata accusata dall’ex marito di averlo tradito per prima, si sta registrando un crescendo di like e di messaggi di solidarietà al ritmo di “ride bene, chi ride ultimo”.