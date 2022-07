Noemi, chi è la donna che ha fatto perdere la testa a Francesco Totti

Ma chi è la nuova fiamma di Francesco Totti, la donna che ha fatto perdere la testa al Pupone e che ha di fatto fatto finire il matrimonio con Ilary Blasi?

Si chiama Noemi Bocchi, ha 35 anni, ed è l'ex moglie del rampollo delle Cave di travertino, Mario Caucci. Noemi è appassionata di Padel, esattamente come l’ex capitano della Roma. E’ buonda, ha i capelli lisci, un fisico da modella ed ha una incredibile somiglianza con Ilary. Noemi è romana, e si è laureata in Economia Aziendale e Bancaria alla Lumsa di Roma. Vive ai Parioli ed ha due figli avuti dal suo e marito.

La situazione è precipitata dopo le foto pubblicate da Chi con Francesco Totti fotografato mentre andava a casa di Noemi alle 20:30 per poi uscire alle 2:30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Il capitano si è recato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall'amico. Poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda. Totti e Noemi sono stati visti insieme a Monte Carlo e a Tirana. Il settimanale Chi ha ricostruito la separazione tra Totti e Ilary Blasi. Tutto sarebbe partito «quando il capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie», si legge sul settimanale. Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre “L'isola dei famosi”. Così quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma il numero dieci della Roma ha cercato di fare il possibile fino all'ultimo per proteggere i figli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA