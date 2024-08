Gerry Scotti festeggia in un lido a Marzamemi i suoi 68 anni tra applausi, selfie e autografi

LA FESTA

Torta e candeline per il popolare conduttore tv amato da generazioni di grandi e piccoli

Il popolare conduttore tv Gerry Scotti è stato accolto ieri con grande entusiasmo in un noto di lido di Marzamemi dove ha festeggiato i suoi 68 anni con tanto di torta e candeline. Tra applausi, selfie e autografi, il presentatore tv ha pranzato nel ristorante del lido e alla fine c’è stata la sorpresa della torta che il volto di Mediaset ha apprezzato molto.

Ma molti hanno apprezzato anche i suoi modi gentili che lo hanno reso uno dei volti più noti della tv italiana, sebbene non abbia mai ceduto alle lusinghe della Rai e per oltre 40 anni è sempre rimasto in Mediaset.