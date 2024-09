Giulia Arena si è sposata: le suole delle scarpe “nascondevano” un messaggio

Matrimoni

La bella attrice, ex Miss Italia, ha sposato a Siracusa un avvocato di origini catanesi

Il senso dell’ironia non manca di certo a Giulia Arena, attrice ed ex Miss Italia. Per il suo matrimonio con l’avvocato di origini catanesi Antogiuseppe Morgia, celebrato tra Ortigia e Brucoli, in Sicilia, la bella Giulia ha scelto oltre che ad uno splendido abito di pizzo anche un paio di scarpe di una grande griffe che per l’occasione ha inciso sulle suole, un messaggio ironico: “Oggi il ritardo è giustificato”. Non si sa quanto sia stata ritardataria, ma di certo era doppiamente giustificata: primo perchè era la sposa e secondo perchè lo ha spiegato anche sotto le scarpe.