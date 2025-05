Giulia Salemi, dallo spacco vertiginoso di Venezia all’impegno sociale di Cannes: è incanto tra ieri e oggi

Vip

L'influencer ha calcato la passerella del Cinema in Francia come testimonial di una nota marca di cosmetici

Nel 2016 era una giovane donna che si affacciava al mondo dello spettacolo, sulla passerella del cinema di Venezia, con un abito color albicocca di Matteo Manzini i cui spacchi laterali vertiginosi destarono scalpore. Tanto da conquistare copertine e pagine di giornali. Per Giulia Salemi, e per la collega Dyane Mello, fu un successo di notorietà, anche se qualcuno gridò allo scandalo per quei vestiti che lasciavano intravedere un po’ troppo.

Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata. Giulia Salemi è oggi un’affermata influcencer, madre del piccolo Kian e compagna del conduttore Pierpaolo Pretelli, che quest’anno a Cannes, invitata come testimonial di un noto marchio di cosmetica, non ha voluto rinunciare all’impegno sociale. La bellezza sì, ma coniugata ad uno splendido abito nero con bustier semi trasparente realizzato da Sara Behbud, un’emergente designer persiana, che lo ha creato all’interno di un centro che accoglie donne che hanno vissuto violenza e dolore.

“Ogni ricamo è stato realizzato da mani che sanno cosa vuol dire rialzarsi e trovare la forza di andare avanti. Non è solo moda. È memoria. È voce. È rispetto. È libertà”, ha postato Salemi, che è italo-persiana. Giulia ha incantato tutti in questa fase di neo maternità, che lei condivide sui social con opportuna attenzione alle immagini del bimbo da pubblicare e che sembra renderla ancora più bella e sicura di sè.