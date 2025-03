Grande Fratello, un’altra coppia nata nella Casa pronta a mettere su famiglia

Coppie

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi verso il grande passo: ancora segreti data e luogo

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sposano. L’ex professoressa de “L’Eredità”, modella e influencer, e l’imprenditore campano nel settore della moda e del lusso, hanno deciso di fare il grande passo: “È incredibile pensare che tra poco saremo ufficialmente marito e moglie”, posta lei su Instagram annunciando il matrimonio e sfoggiando il magnifico anello di fidanzamento, un ovale di brillanti che non passa certo inosservato.

Anche Federica e Gianmaria, così come tante altre coppie (Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli per citare qualche esempio), si sono conosciuti e innamorati durante il Grande Fratello Vip (loro nell’edizione del 2021), la stessa in cui si fidanzarono anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, diventati poi genitori di Celine ma con un epilogo della storia molto diverso. La coppia Calemme-Antinolfi all’inizio non sembrava proprio scontata: lei aveva stentato un po’ a capire che lui fosse quello giusto. La storia però è sbocciata piano piano davanti alle telecamere fino ad arrivare al matrimonio di cui, al momento, non si sa altro. Antinolfi, poco prima dell’ingresso nella Casa, aveva avuto un flirt con Belen Rodriguez, balzando così agli onori della cronaca rosa.