regno unito
Harry e Carlo, pace fatta a Clarence House: dopo anni la famiglia reale si riavvicina
Un incontro carico di emozioni e speranze dissolve le ombre del passato: il principe e il re mettono da parte le tensioni, aprendo una nuova pagina dopo lo strappo del 2020
Il principe Harry e re Carlo si sono finalmente incontrati a Clarence House, segnando un passo importante verso la tanto attesa riconciliazione familiare. La visita del duca di Sussex, che si trova nel Regno Unito da lunedì, segue anni di lontananza e tensioni dopo il suo allontanamento dalla famiglia reale nel 2020 e il trasferimento negli Stati Uniti con Meghan.
L’incontro con il padre, avvenuto proprio nella residenza londinese di Clarence House, arriva dopo settimane di indiscrezioni su un possibile riavvicinamento tra i due. Nel corso della sua visita, Harry aveva già reso omaggio alla nonna, la regina Elisabetta, con una corona di fiori sulla sua tomba alla St. George’s Chapel di Windsor, in occasione del terzo anniversario della sua scomparsa, e aveva partecipato a eventi con le associazioni di volontariato che supporta.
L’ultimo faccia a faccia tra padre e figlio risaliva a febbraio 2024, quando Harry era arrivato da solo per stare accanto a Carlo dopo la diagnosi di cancro, che ha richiesto un lungo periodo di cure. Negli ultimi mesi, Harry aveva lanciato un appello pubblico alla riconciliazione – in particolare con re Carlo – sottolineando come la salute del sovrano rendesse ancora più urgente il riavvicinamento, nonostante i contrasti ancora presenti con il fratello William.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA