Harry e Carlo, pace fatta a Clarence House: dopo anni la famiglia reale si riavvicina

Un incontro carico di emozioni e speranze dissolve le ombre del passato: il principe e il re mettono da parte le tensioni, aprendo una nuova pagina dopo lo strappo del 2020

Il principe Harry e re Carlo si sono finalmente incontrati a Clarence House, segnando un passo importante verso la tanto attesa riconciliazione familiare. La visita del duca di Sussex, che si trova nel Regno Unito da lunedì, segue anni di lontananza e tensioni dopo il suo allontanamento dalla famiglia reale nel 2020 e il trasferimento negli Stati Uniti con Meghan.

L’incontro con il padre, avvenuto proprio nella residenza londinese di Clarence House, arriva dopo settimane di indiscrezioni su un possibile riavvicinamento tra i due. Nel corso della sua visita, Harry aveva già reso omaggio alla nonna, la regina Elisabetta, con una corona di fiori sulla sua tomba alla St. George’s Chapel di Windsor, in occasione del terzo anniversario della sua scomparsa, e aveva partecipato a eventi con le associazioni di volontariato che supporta.