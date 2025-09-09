Harry e la frecciata a William: «Avere un fratello? E’ un grattacapo»

Regno Unito

Il principe ribelle è nel Regno Unito per rendere omaggio alla nonna Elisabetta e per una serie di attività benefiche

Il principe Harry ha punzecchiato a distanza il fratello William, con cui i rapporti sono ai ferri corti fin dal traumatico strappo del duca di Sussex nel 2020 dal resto della famiglia reale britannica, nel corso della sua visita nel Regno Unito.

Il secondogenito di re Carlo parlando ieri sera a Londra con uno dei vincitori dei WellChild Awards, premi di un ente di beneficenza per bambini e ragazzi gravemente malati di cui il principe è patron da tempo, ha detto che può essere un grattacapo talvolta avere un fratello.

Harry stava chiedendo a Declan Bitmead, 17 anni, della sua famiglia e il ragazzo gli ha risposto di avere un fratello minore. «Ti fa impazzire?», ha domandato il duca sorridendo. Per poi spiegare che le relazioni fra fratelli possono risultare «difficili».

Come hanno sottolineato i media britannici, si è trattato di un chiaro riferimento ai dissidi familiari che dividono Harry e l’erede al trono William mentre non si sa ancora se ci sarà l’incontro di “riconciliazione” tra il principe ribelle e il padre Carlo III, su cui non sono emerse conferme ufficiali.