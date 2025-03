Harry e Meghan: altro che crisi! I duchi di Sussex sempre più complici e innamorati

La verità

Per lungo tempo alcuni media hanno ipotizzato che i due fossero prossimi alla separazione ma la coppia appare invece in ottima salute

Per mesi è stato detto e scritto anche da accreditati media inglesi che fossero ad un passo dalla separazione. Ma Harry e Meghan Markle, duchi di Sussex (titolo mantenuto nonostante il loro allontanamento dalla famiglia reale inglese e il trasferimento in California), smentiscono con i fatti e anche con il loro amore esposto sui social.

La coppia appare più unita e affiatata che mai e la duchessa tiene a raccontare, lo ha fatto in un’intervista a People, che il marito condivide a pieno il suo ritorno alla creatività e alla serie di Netflix che la vede protagonista. Proprio oggi è andata in onda la prima puntata di “With Love, Meghan!”, un progetto che celebra la passione di Meghan per la cucina, l’ospite e tanto altro.

Lei, sempre super glamour, spadella, impiatta e prepara cocktail con disinvoltura (anche se stentiamo a credere che nella vita di tutti giorni non abbia governanti e persone di servizio che l’aiutino). Pare che la coppia reale, che agli obblighi di Buckingham Palace ha preferito da subito la vita più informale di Montecito, trascorra il proprio tempo con una vita quotidiana (quasi) ordinaria, scandita anche da appuntamenti legati alle attività dei piccoli Archie e Lillibet Diana, e con serate tranquille a casa.