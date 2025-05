I 18 anni da sogno di Chanel Totti: il castello, i fuochi d’artificio, la torta a 7 piani e la famiglia riunita…un po’ a distanza

Celebrazioni

La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti ha festeggiato il compleanno della maggiore età con un party esclusivo a Tor Crescenza

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono “ritrovati” per una causa speciale: festeggiare insieme il 18esimo compleanno della figlia Chanel, che ha celebrato ieri, sabato 17 maggio, con un party esclusivo al castello di Tor Crescenza, lo stesso tra l’altro dove l’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva festeggiarono il loro matrimonio ormai finito.

A testimoniare la reunion tra Francesco Totti e Ilary Blasi ci ha pensato proprio Chanel che sul suo profilo Instagram ha condiviso una serie di storie che hanno raccontato alcune delle fasi più salienti del party nel corso del quale sono stati sparati fuochi d’artificio, installate insegne luminose con il nome della festeggiata (che ha fatto anche il cambio d’abito per spegnere le candeline) e per il quale sono state preparate torte a 7 piani. Non sono mancati i momenti di tenerezza con entrambi i genitori, accompagnati dai loro rispettivi compagni. Nel tavolo dell’ex calciatore, infatti, al fianco c’era Noemi Bocchi. E in quello di Ilary, c’era Bastian Muller. Una famiglia dunque riunita per l’occasione ma a quanto pare a debita distanza. Tra i due ex coniugi c’è infatti ancora una causa di separazione in corso cominciata con accuse di tradimento reciproco e di appropriazione di beni, come ad esempio i Rolex dell’ex calciatore e le borse di lusso della conduttrice Mediaset.

Chanel ha postato foto con entrambi i genitori ma separatamente e questo attesterebbero le tensioni ancora non del tutto sopite tra i due che sono accomunati dagli altri due figli, Christian e Isabel. In ogni caso ieri è stata festa per una delle due “principesse” di casa che si è molto divertita a mettere musica in consolle e che ha cantato con papà Francesco “Più bella cosa di te” di Ramazzotti.