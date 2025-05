I 18 anni di Chanel Totti: la prima festa è con papà Francesco

Compleanni

La secondogenita dell'ex capitano della Roma e di Ilary Blasi ha già cominciato a festeggiare

Sarà lunga la giornata per Chanel Totti. La secondogenita dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, spegne la sua prima candelina da maggiorenne e la prima festa, pare organizzata a sorpresa proprio da papà, è quella con il famoso genitore, con il fratello Christian e con alcuni degli amici più cari.

Due torte e un mazzo di rose rosse per la figlia del simbolo della Roma e di Ilary Blasi che sicuramente stasera festeggerà in grande stile con una serata più affollata e più glamour rispetto a quella appena trascorsa.