I 45 splendidi anni di Elisabetta Gregoraci: la festa a St Moritz con Briatore accanto

Compleanni vip

La showgirl e conduttrice calabrese ha festeggiato circondata dagli amici e dagli affetti più cari, il figlio Nathan Falco in primo luogo

Non è la prima volta che Elisabetta Gregoraci sceglie uno dei locali Billionair per festeggiare i suoi compleanni. E anche per i suoi 45 anni, la showgirl e conduttrice televisiva di origini calabresi ha optato per uno dei locali di proprietà dell’ex marito Flavio Briatore, per far festa. Lo scenario è stato quello bellissimo di St Moritz e del Grand Hotel des Bains Kempinski con il quale l’imprenditore italiano, che vive a Montecarlo in una residenza attigua a quella dell’ex moglie, ha siglato un accordo di partnership per aprire un altro dei suoi innumerevoli locali di ristorazione nell’ospitality di lusso. Lì la Gregoraci, in abito corto nero di paillettes, si è scatenata ballando e soffiando le candeline su una torta enorme a forma di cuore con su scritto: cioccolato, caos e sogni dal 1980.

La festa serale è stata preceduta da una festicciola a pranzo che ha visto la showgirl sempre circondata dagli amici più cari. Con lei anche il figlio avuto da Briatore, Nathan Falco, che da qualche anno studia in Svizzera, e l’immancabile ex marito. Flavio Briatore resta infatti una figura di riferimento importante per Elisabetta Gregoraci e molto presente nella sua vita nonostante gli altri legami sentimentali di lei; i più recenti con il giovane imprenditore alberghiero Giulio Fratini e ancor più da recente, ma qui il condizionale è d’obbligo, con Tomas Talin, rampollo 28enne ed erede di una nota azienda che opera nel settore degli imballaggi e bagagli negli aeroporti.