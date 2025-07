I “cuoricini” dei Coma Cose si sono spezzati? Foto gossip miete dubbi sulla coppia

Indiscrezioni

Lei è stata fotografata in una spiaggia in Liguria mentre bacerebbe un altro uomo

A lanciare la “bomba” è Deianira Marzano, nota influencer nel mondo del gossip, che ha postato una foto sulla lei della coppia. La foto riguarda Francesca Mesiano, detta California, che con il marito Fausto Zanardelli fa parte del duo canoro dei Coma Cose, impegnato in questo periodo in una tournée che li porterà anche in Sicilia, a Zafferana Etnea il prossimo 27 luglio. La cantante è stata fotografata mentre in un lido, in Liguria, sembra chinarsi, come per baciarlo, su un uomo che non è il marito.

L’ironia, ma anche il dispiacere per i fans più affezionati, corre sui social dal momento che la coppia, proprio a maggio scorso, era uscita con il pezzo “Gelosia” accompagnandolo con la scritta su Instragram “E che si fotta la gelosia”. Francesca e Fausto già in passato avevano attraversato, ma poi superato, una crisi di coppia e nel l’ottobre dello scorso anno, si erano sposati, dopo tanti anni di convivenza, nel Palazzo Reale di Milano.

La risposta dei Coma Cose, che nell’ultima edizione del Festival di Sanremo avevano ottenuto un grande successo con il loro “Cuoricini”, sembra essere la stories su Instagram che li ritrae insieme ad Ancona, dove stasera sono attesi all’UlisseFest.