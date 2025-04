Ignazio Boschetto de Il Volo e la moglie Michelle presto genitori: «Non sai quanto ti abbiamo desiderato»

Annunci lieti

Il cantante e la moglie, ex miss Venezuela, diventeranno genitori probabilmente di una bimba

Ignazio Boschetto, uno dei tre cantanti de Il Volo, e la moglie Michelle Bertolini sono al settimo cielo. L’annuncio sui social, corredato con tenere foto, annuncia infatti una gravidanza e la futura nonna paterna si fa anche scappare il sesso e il nome del nascituro. Nella famiglia Bertolini-Boschetto dovrebbe infatti arrivare una bimba che dovrebbe essere chiamata Bianca.

“Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papá e mamma. Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu”.