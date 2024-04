Il cambio look di donna Imma Polese: la signora del Castello delle Cerimonie diventa regina di bellezza

Celebrità

La proprietaria della Sonrisa figura nel cast del nuovo programma di Federico Fashion Style "Il salone delle celebrità"

Per donna Imma Polese è arrivato il momento di cambiare. Per la signora, diventata celebre insieme alla sua famiglia per la trasmissione di RealTime “Il Castello delle Cerimonie”, l’occasione è stata quella di partecipare alla ripartenza di un altro appuntamento televisivo di quella rete, ovvero “Il salone delle celebrità”. Donna Imma fa parte del cast delle celebrity che sotto le mani di Federico Fashion Style si sono sottoposte ad un vero e proprio cambio-look. Per il cambiamento della signora Polese, il parrucchiere delle dive si è presentato con una corona quasi a volerla proclamare regina di bellezza.