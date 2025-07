Il compleanno di Luna Marì riunisce in Sardegna Belen e Antonio Spinalbese

Festa

I due ex si sono ritrovati in occasione del 4° compleanno della loro bimba

Festa di compleanno con i genitori riuniti per l’occasione per i 4 anni di Luna Marì Spinalbese. Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, genitori della piccola, l’hanno festeggiata in una villa in Sardegna dove la showgirl argentina sta trascorrendo le vacanze con i suoi genitori e con Santiago, il primogenito nato dal matrimonio con Stefano De Martino. Per la piccola Luna Marì, bimba bellissima, sono stati allestiti gonfiabili, un angolo tatuaggi per bambini, e personaggi animati a tema Frozen.