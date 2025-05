Il lieto annuncio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser su cui pesa il silenzio di Belen

Fiocchi rosa

La coppia di influencer è in attesa di una bimba che verrà chiamata Clara Isabel

Il lieto annuncio, ormai di dominio pubblico, nel giorno della festa della mamma. Cecilia Rodriguez, modella e influencer, e Ignazio Moser, ciclista e influencer, hanno dissolto dubbi e pettegolezzi che giravano da alcune settimane riguardo alla gravidanza di lei e ad una ipotetica crisi di coppia tra i due. Il pancino c’è, la crisi di coppia no. Il post social di ieri non lascia alcuna incertezza: “Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi…La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere… a presto piccola Clara Isabel”.

Ma se l’annuncio dell’arrivo della piccola in casa Rodriguez-Moser è rimbalzato da un sito di gossip e di costume all’altro, e da un settimanale all’altro con tanto di entusiastici commenti e auguri, a tacere, almeno finora, è la famosa zia della piccola e sorella di Cecilia, Belen Rodriguez.