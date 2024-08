Il momento difficile di Martina Colombari: «Non si può sempre avere una buona giornata»

Genitori

L'ex Miss Italia, attrice e conduttrice, sta attraversando una fase delicata nel rapporto con il figlio Achille

Martina Colombari torna sui social con riflessioni sul suo attuale stato d’animo dopo la “tempesta”, che si è consumata anche sul suo stesso profilo Instagram, provocata dal figlio 19enne Achille Costacurta. Il giovane, che già in passato era stato protagonista della cronaca per la denuncia di un poliziotto aggredito dal giovane con un pugno, era stato poco carino con la mamma, ex Miss Italia, attrice e conduttrice, quando quest’ultima aveva postato, in occasione del suo compleanno, una foto in cui mostrava il suo fisico asciutto e scolpito.

“Ma copriti. Hai 50 anni, cazzo. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma”, aveva commentato il ragazzo che, qualche giorno dopo, avrebbe rincarato la dose postando sui suoi social la foto del suo passaporto con dentro una bustina dal contenuto rosa e con frasi che alludevano ad una sostanza stupefacente. I profili social del ragazzo sono stati chiusi e pare ci sia un’indagine della Polizia postale su un’ipotesi di hackeraggio.

Martina Colombari con il figlio Achille durante la loro partecipazione a “Pechino Express”

E se il padre del ragazzo, l’ex calciatore e oggi opinionista sportivo Billy Costacurta ha scelto il silenzio su questa vicenda, Martina Colombari, che frattanto ha annullato alcuni impegni di lavoro, si sta ritagliando uno spazio di riflessione e sui social scrive: “Non si può sempre avere una buona giornata. Ma si può sempre affrontare una brutta giornata con un buon atteggiamento”.

Sui social per lei qualche critica su come ha educato il figlio ma anche tanti post di stima e incoraggiamento per superare questa fase delicata nel rapporto con il ragazzo.