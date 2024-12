Il Natale diverso degli ex Ferragnez: vacanze (opposte) ma sempre in posti da sogno

Separazioni

Lei ha scelto la montagna, lui il mare. E anche i social si dividono su chi devono sostenere

Divisi quest’anno anche nella scelta dei luoghi in cui trascorrere le vacanze di Natale. Per gli ex Ferragnez sempre posti da sogno, ma completamente opposti. Chiara Ferragni ha optato per la neve e la montagna: con i figli, Leone e Vittoria, la madre e le sorelle, l’influencer da milioni da followers, si è trasferita in Trentino Alto Adige. La località di Seiser Alm è uno dei suoi posti del cuore, ed è lì che l’imprenditrice digitale ha scelto di aspettare Babbo Natale insieme ai bambini e alla sua famiglia al femminile, sostegno fondamentale nella sua nuova vita di donna separata.

L’ex marito Fedez è volato invece, pare con un volo privato, a Saint Barth, isola caribica dove le temperature sono tutt’altro che natalizie. Il rapper ha postato infatti foto in costume, spiagge dorate e il resort extralusso dove sta alloggiando.

I loro followers in questi giorni sono altrettanto divisi: c’è chi sostiene che la Ferragni avrebbe dovuto concedere all’ex coniuge di trascorrere il Natale con i bambini e chi critica lui per essere partito proprio in questi giorni di festa; in tanti inoltre reputano Fedez un uomo ricco ma triste a differenza della sua ex moglie che, dopo i dolori della separazione e dell’inchiesta sul caso Pandoro-beneficenza, ha invece ritrovato il sorriso, complice forse anche l’amore per il nuovo compagno indicato nella persona di Giovanni Tronchetti Provera.