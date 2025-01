Il twerk della catanese Francesca Tocca al concerto di Baby Gang “manda in tilt” la rete

Social

La ballerina catanese ha frattanto ufficializzato la separazione dal marito, il maestro di ballo Raimondo Todaro

Un corpo sinuoso, da ballerina quale è sempre voluta essere, e un ballo di ultima generazione come il twerk che quelle forme fisiche mette bene in evidenza. Francesca Tocca, catanese, 35 anni, madre di Jasmine e, ormai è ufficiale, ex moglie del maestro di ballo, anche lui catanese, Raimondo Todaro, ha mandato la rete in tilt. Quel balletto, coreografia sul palco per il successo di Baby Gang “Tu me quieres”, ha fatto il pieno di visualizzazioni sui social e in particolare su Tik tok.

Francesca Tocca, per anni una ballerina professionista del corpo di ballo di Amici, su Canale 5, salì agli onori della cronaca rosa quando qualche anno fa, nel corso di un’edizione di quel talent show aveva conosciuto l’allievo Valentin Dumitru, con cui avrebbe vissuto una relazione (in realtà mai confermata). In quel periodo la coppia Tocca-Todaro aveva conosciuto un primo periodo di crisi che aveva portato ad una rottura ma che era stato poi superato.

Le voci di una nuova crisi ultimamente erano diventate sempre più insistenti da un po’ di tempo a questa parte. E proprio oggi la coppia, ormai ex, ha ufficializzato con una stories su Instagram, la notizia della propria, e probabilmente definitiva, separazione.

