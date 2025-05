Ilary Blasi ci riprova? Anello da proposta di matrimonio per lei da Bastian Muller

Coppie

L'avrebbe ricevuta durante un weekend al Lago di Como

Quello che il compagno Bastian Muller le avrebbe donato durante un recente weekend al lago di Como, non sarebbe un anello qualsiasi. Così come rivela un’esclusiva del settimanale Chi, Ilary Blasi avrebbe ricevuto una proposta di matrimonio dal compagno con cui sta da circa due anni. Una fuga romantica che qualcuno aveva attribuito ad una forma di evasione dal flop di “The Couple”, il reality game chiuso anticipatamente su Canale 5 per l’insuccesso degli ascolti e che vedeva la Blasi alla conduzione.

Ma a quanto pare adesso la conduttrice ha altro a cui pensare. Un matrimonio forse da organizzare. Dopo la fine dell’unione con l’ex capitano della Roma Francesco Totti, da cui sono nati i figli Christian, Chanel e Isabel, è arrivato poco dopo l’amore per Muller, un imprenditore tedesco, che adesso potrebbe diventare il suo secondo marito.