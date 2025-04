Iovino in aula: “Altro che caffé. Con Ilary intensa relazione”

separazione totti-blasi

"Rapporto duraturo, fatto di incontri clandestini in un lussuoso hotel di Milano"

Una audizione lampo, durata poco più di venti minuti, in cui avrebbe confermato che tra lui e Ilary Blasi è intercorsa una «vera ed intensa relazione sentimentale». E’ quanto ha ribadito il personal trainer Cristiano Iovino, 36 anni, sentito dal giudice civile che si sta occupando della separazione tra la conduttrice tv e l’ex capitano della Roma, Francesco Totti.

In base a quanto scrivono oggi alcuni quotidiani il teste, indicato dai difensori dell’ex calciatore, avrebbe aggiunto che al tempo, siamo nel 2020, Ilary gli aveva confidato che il suo matrimonio era già in crisi nera. Una ricostruzione però già contestata in passato dalla Blasi che aveva affermato che tra lei e Iovino non ci sarebbe stata alcuna storia ma la frequentazione si sarebbe limitata ad un semplice caffè.