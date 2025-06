«Irrispettoso condividere il Nastro d’Argento con Elodie», Matilda De Angelis attacca (ma non ce l’ha con la cantante)

cinema

Le parole dell'attrice che ha vinto il premio come migliore attrice non protagonista

«È molto strano vincere un premio insieme ad un’altra persona. Lo trovo molto irrispettoso, nel senso che ognuno di noi è un individuo singolo».

A parlare è Matilda De Angelis, che in un’intervista al Fatto Quotidiano commenta la vittoria, condivisa con Elodie, del Nastro d’Argento alla Migliore attrice non protagonista per “Fuori” di Mario Martone.

«Quando togli la singolarità, togli la personalità, l’impegno, l’unicità, la particolarità. Per me è insensato dare un premio condiviso con un’altra persona», dichiara De Angelis. Per l’attrice «i premi non valgono nulla, non sono il motivo per cui faccio il mio lavoro. Faccio questo mestiere perché mi diverto, altrimenti sarebbe tra i più brutti del mondo».

Nell’intervista, l’attrice parla del suo prossimo progetto in uscita Dracula di Luc Besson («spero di lavorare il più possibile all’estero perché ho la sensazione che là fuori ci siano più possibilità»), che si sarebbe dovuto girato in Italia ma l’incertezza del tax credit non l’ha reso possibile: «Mi dispiace, io sono un pò spaventata e preoccupata non per me ma per tutti quelli che lavorano nel cinema. C’è una sorta di appiattimento generale, manca la materia prima alle volte» e questo «è il risultato di quanto la società, la politica, lo Stato, il governo non supporti in nessun modo l’impianto artistico», dice l’attrice, che aggiunge: «Non ci sono soldi per noi, non c’è investimento e allora dobbiamo cercare di cambiare le cose dal basso. C’è una quantità insensata di persone, costumisti, elettricisti, addetti alla fotografia che mi dicono di non lavorare per otto mesi: fa paura sentirlo confessare da iperprofessionisti. E la risposta della Meloni qual è stata? Andatevene a fa***lo».