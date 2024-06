Ivana Knoll: la super tifosa croata a cui tanti calciatori chiedono il numero

Calcio

Ha costruito in parte un personaggio sulla sua costante presenza negli stadi a supporto della sua squadra del cuore

Sul suo essere super tifosa della squadra della Croazia, nazione di cui è originaria pur essendo nata a Francoforte, ha in parte costruito un personaggio. Ivana Knoll è una bella ragazza mora, modella, influencer, dj ed ex miss Croazia, che nelle tribune degli stadi in cui gioca la sua squadra del cuore, si fa certamente notare. Anche dai calciatori che, a suo dire, le fanno arrivare numerose richieste per avere il suo numero di cellulare.

Era diventata celebre già durante i Mondiali in Qatar e adesso in occasione degli Europei non ha mancato di presenziare anche all’incontro Italia-Croazia (finita con un pari). La Knoll ha un grande seguito sui social dove conta 3 milioni di follower su Instagram e 285k su TikTok.