Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono detti sì, ora a Venezia comincia il ricevimento super blindato

l'evento

La cerimonia si è svolta nella Fondazione Cini dell’Isola di San Giorgio inaccessibile alla stampa e ai fotografi

Si sono detti sì e scambiati le fedi nuziali Jeff Bezos e Lauren Sanchez, da questa sera ufficialmente marito e moglie, con una cerimonia nella Fondazione Cini dell’Isola di San Giorgio a Venezia, blindata e inaccessibile alla stampa e ai fotografi.

Della cerimonia delle nozze si sa per ora poco, se non che a dare il via ai festeggiamenti è stato Matteo Bocelli (figlio di Andrea) che ha cantato “Can’t help falling in love”. Fuori delle mura della Cini, ed in laguna, le barche con i fotografi e gli operatori in attesa di una foto opportunity. Le indiscrezioni della vigilia parlavano di un finale con i fuochi artificiali, che per adesso non si sono visti.Prima dell’arrivo alla Cini, il Canal Grande si era trasformato in una sorta di serata degli Oscar sull’acqua, con intasamento di motoscafi e mezzi della sicurezza, per scortare alle nozze i vari DiCaprio, Orlando Bloom, la famiglia Kardashian, con Kirk, Kim e Khloè. Tra i meno friendly sicuramente Leonardo DiCaprio, che testardamente (come ieri) ha tenuto sempre il berretto calcato sulla testa per impedire di farsi fotografare.

