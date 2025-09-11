Katia Ricciarelli contesta il testamento di Pippo Baudo: «Inaccettabile quella quota alla sua segretaria»

il caso

La ex moglie del presentatore ha parlato in un'intervista: «Neanche so di cosa è morto»

«Non ritengo giusto che la segretaria abbia accesso alla stessa frazione di eredità dei figli Tiziana e Alessandro»: a un mese dalla morte di Pippo Baudo, avvenuta il 16 agosto, e a due giorni dall’apertura del testamento del conduttore, che avrebbe destinato a Dina Minna, sua storica assistente, quasi la stessa frazione di eredità (si parla di un patrimonio da 10 milioni di euro) andata ai figli, a prendere posizione è Katia Ricciarelli, ex moglie di Baudo, in un’intervista al Messaggero.

Nel colloquio, Ricciarelli lamenta di non essere stata informata né dello stato di salute di Baudo, con cui è stata sposata dal 1986 al 2004, né della sua scomparsa: «Non so neppure di cosa è morto». E spiega di non aver chiesto, al momento del divorzio, alcun assegno di mantenimento: «Per mia scelta. Pensi che al momento del matrimonio, nel 1986, io e Pippo scegliemmo pure di fare la separazione dei beni. Ho sempre preferito avere un’indipendenza economica: lavoro da una vita e non ho bisogno di nulla. Ma se tutte le segretarie sono trattate così, forse ho sbagliato mestiere».

Che le cose sarebbero andate così, aggiunge, «non è stata una sorpresa». Ricciarelli ricorda di essere stata «la prima a raccontare che quella della segretaria fosse diventata una presenza importante nella vita di Pippo: tanti amici si sfogavano con me perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui».