La commozione di Fedez a “Belve” e le rivelazioni sulla separazione da Chiara Ferragni

Tv

E' uno dei protagonisti più attesi della trasmissione condotta da Francesca Fagnani. Il rapper è poi volato a Miami con i genitori e i figli

Momenti di commozione per Fedez durante la puntata di Belve che andrà in onda stasera su Rai 2 ma che è stata registrata mercoledì 27 marzo, durante la quale secondo qualche anticipazione, il rapper avrebbe confermato la crisi con la moglie Chiara Ferragni, ma escluso eventuali tradimenti.

Ci sarebbe stato anche un passaggio sul “pandoro-gate” che ha coinvolto negli ultimi mesi l’imprenditrice digitale: Fedez avrebbe ribadito la sua estraneità ai fatti, sottolineando di non essere a conoscenza delle decisione della moglie e del suo team. L’artista si è quasi commosso quando sono stati citati i figli, Leone e Vittoria: la sua priorità – avrebbe ribadito – è tutelarli in questo momento difficile.