La figlia di Biden chiede il divorzio dopo 13 anni di matrimonio con un chirurgo plastico

Fine di una storia

Ashley lo annuncia su Instagram con 'Freedom' di Beyoncé

Ashley Biden chiede il divorzio dopo 13 anni di matrimonio. La figlia dell’ex presidente americano Joe Biden e dell’ex first lady Jill ha presentato domanda per scogliere il vincolo coniugale dal chirurgo plastico Howard Krein al tribunale Philadelphia, secondo il Philadelphia Inquirer che per primo ha riportato la notizia.

Poco dopo, l’ex first daughter ha pubblicato una storia su Instagram con la canzone ‘Freedom’ di Beyoncé, e ancora una citazione con scritto «nuova vita, nuovi inizi significano nuovi confini» con ‘Freedom Timè di Lauryn Hill. La coppia si era sposata nel 2012 a Greenville, in Delaware, con una cerimonia che ha unito la fede cattolica di lei e le radici ebraiche di lui, e in seguito ha festeggiato con un ricevimento nella casa sul lago della famiglia Biden a Wilmington. Secondo i media Usa, i due si erano conosciuti due anni prima tramite Beau Biden, il fratello di Ashley poi morto di cancro al cervello.

