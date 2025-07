La foto di Pedro con la moglie e il figlio diventa bersaglio degli hater sui social

Gossip

Insulti sulla base di stereotipi di genere, ma l'attaccante non ha fatto marcia indietro

Negli ultimi giorni, una semplice foto condivisa da Pedro, attaccante della Lazio, e suo figlio ha scatenato una bufera sui social. L’immagine, che mostrava padre e figlio in un tenero momento di complicità, ha purtroppo attirato su di sé l’odio gratuito di alcuni utenti, pronti a lanciare commenti sessisti e offensivi nei confronti del bambino e della famiglia del calciatore.

Gli insulti e la reazione di Pedro

In particolare, gli hater si sono concentrati su presunti stereotipi di genere, arrivando a lanciare offese che hanno indignato la maggior parte degli utenti. Frasi come «Perché non vai a fare gli gnocchi?» e altri insulti di natura sessista sono solo alcuni degli esempi che dipingono un quadro preoccupante di intolleranza nel mondo digitale.

Pedro, tuttavia, ha tenuto una posizione ferma e coraggiosa: non si è lasciato scalfire dagli attacchi. L’attaccante biancoceleste ha dimostrato maturità e determinazione, scegliendo di rispondere con il silenzio e di continuare a mostrare il suo affetto paterno senza farsi intimidire dagli hater.

Il sostegno dei tifosi e il tema dell’odio online