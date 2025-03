La “Iena” Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si separano: «L’amore si evolve»

L'annuncio

La rottura dopo una convivenza di 17 anni e due figli

Entrambi hanno scelto di comunicarlo sui rispettivi profili social. Matteo Viviani, uno dei volti storici de “Le Iene” e Ludmilla Radchenko, di origini russe, ex letterina di Passaparola oggi artista e designer, si separano dopo una convivenza di 17 anni e due figli. Così come tengono a precisare si tratta di una separazione pacifica, concordata e decisa già all’inizio di quest’anno. Nessun tradimento o colpe particolari alla base della rottura ma l’aver capito che ognuno adesso deve andare per la propria strada, senza per questo perdersi o non volersi più bene.

Anche Matteo Viviani ha postato sul suo profilo Instagram l’annuncio della separazione con le stesse motivazioni della compagna: