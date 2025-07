La “kiss cam” galeotta del concerto dei Coldplay (forse) costa il posto a Andy e Kristin

il caso

L’azienda Astronomer ha messo in congedo il Ceo della società pizzicato abbracciato con la sua responsabile delle Risorse umane

L’azienda tecnologica Astronomer ha messo in congedo il Ceo della società di software, Andy Byron, pizzicato abbracciato con la sua responsabile delle Risorse umane, Kristin Cabot, mentre veniva inquadrato da una “kiss cam” al concerto dei Coldplay lo scorso 16 luglio presso il Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts.

L’imbarazzante siparietto ritrae i due dirigenti dell’azienda di tecnologia di New York ripresi in un tenero abbraccio e proiettati sul maxi schermo che si affrettano a nascondere i volti, una volta inquadrati. Il filmato è diventato virale in poche ore sul web, ottenendo milioni di visualizzazioni sulle piattaforme social per il presunto tradimento dei due colto in fragrante.