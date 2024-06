La lite tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzoti, l’attrice: «Lui più attento all’immagine che agli affetti»

A ROMA

Una lite furiosa tra l’attrice Michela Ramazzotti e il regista Paolo Virzì in un ristorante romano lunedì scorso ha costretto i proprietari del locale a chiamare i carabinieri e poi anche un’ambulanza per soccorrere al figlia di Virzì. I due ex si sarebbero confrontati, anche aspramente, prima a parole poi sarebbero arrivati -secondo quanto si apprende – anche alle mani. La notizia è stata anticipata dal Messaggero.

Michela Ramazzotti era nel locale, un ristorante all’Aventino, col suo nuovo compagno Claudio Pallitto quando è entrato Paolo Virzì con la figlia. I due si sono prima confrontati a parole, poi si sono alzati i toni ed infine ci sono stati degli spintoni.

La separazione tra i due, annunciata lo scorso anno e tuttora in corso, è stato l’argomento che ha fatto scattare la discussione. Poi degenerata, e conclusasi solo con l’intervento dei carabinieri e dei genitori dell’attrice, che è stata soccorsa dagli operatori del 118 per un malore. Spettatori per diversi minuti alcuni clienti del ristorante. “Sono volati piatti, posate e sedie. Non abbiamo capito subito cosa stava accadendo e solo dopo ci siamo resi conto che si trattava di personaggi così famosi” hanno raccontato due ragazze che stavano cenando nel locale.