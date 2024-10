La lunga estate di Elisabetta Gregoraci continua, da mamma, a Dubai

Vacanze

La showgirl e conduttrice, impegnata su Rai 2 in "Questioni di stile", sta recuperando un po' di relax

L’estate per Elisabetta Gregoraci non è ancora finita. La showgirl e conduttrice televisiva, (al momento conduce “Questioni di stile” su Rai2), sta infatti trascorrendo qualche giorno di vacanza a Dubai con il figlio Nathan Falco, libero evidentemente dagli impegni scolastici del prestigioso collegio che frequenta in Svizzera.

La Gregoraci, che si è ripresa da un’antipatica infezione alle vie urinarie che l’aveva colpita sul finire dell’estate, sta dunque recuperando un po’ di relax e di coccole per l’amatissimo figlio avuto da Flavio Briatore. A Dubai sembrerebbe che Elisabetta stia facendo soltanto la mamma: il suo cuore a quanto pare al momento batte soltanto per il figlio e non anche per un compagno.