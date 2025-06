La moglie di Kanye West, Bianca Censori, lascia i newyorkesi sbalorditi indossando reggiseno e perizoma fatti di caramelle: la fotogallery

GOSSIP

La coppia, che sembrava vicina al divorzio, è invece apparsa più affiatata che mai

Ci sono quelle città nel mondo, come New York o Londra, dove si dice che nessuno ti noterà per come sei vestito. In queste metropoli regnano libertà, originalità, anticonformismo, diversità, tolleranza. Eppure c’è chi riesce ancora a farsi notare. E’ il caso del rapper Kanye West (che oggi si fa chiamare Yee) e della moglie australiana Bianca Censori, apparsa a spasso per la Grande Mela con un look davvero audace.

Ultimamente si erano sparse voci di divorzio tra il cantante e Bianca Censori, che si sono sposati nel dicembre 2022 dopo il divorzio di Kanye dall’influencer Kim Kardashian. Ma la coppia ora è apparsa più affiatata che mai e lei – già famosa per i suoi outfit spesso divisivi – si è fatta notare stavolta per un bikini con perizoma realizzato con perline di caramelle. Al suo fianco, il marito Kanye ha invece mantenuto fede al suo rapper style con felpa e pantaloni oversize.

Non è noto dove la coppia stessa andando, i due sono stati immortalati sabato sera all’ingresso del Mercer Hotel di New York City, certo è che i due non finiscono mai di stupire. E Bianca Censori, dopo essere stata fotografata praticamente nuda ai Grammy Awards del febbraio scorso, stavolta ha stupito i newyorchesi col il suo microcostume fatto di caramelline.