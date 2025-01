La nascita di Kian Salemi Pretelli data al “Grande Fratello” con la “beffa” ad Alfonso Signorini

Fiocco azzurro

La coppia, lei influencer, lui modello e showman, si era incontrata proprio dentro la Casa del reality qualche anno fa

L’hanno fatta in barba anche a lui, che è stato il loro Cupido. Giulia Salemi, influencer e conduttrice televisiva, e Pierpaolo Pretelli, modello, conduttore ed ex “velino” di Striscia La Notizia, sono diventati genitori di Kian lo scorso 10 gennaio, nel più assoluto riserbo.

Avevano promesso ad Alfonso Signorini, alla guida del “Grande Fratello Vip”, che lui sarebbe stato il primo a saperlo. E invece il giorno del parto è rimasto top secret fino all’ultimo e la nascita di Kian, nome che in persiano significa re, è stata divulgata qualche giorno dopo.