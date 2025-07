La “parabola” di Chiara Ferragni: dagli yacht di lusso al pedalò, “paparazzata” in spiaggia a Forte dei Marmi

GOSSIP

Le vacanze economiche dell'influencer e imprenditrice (foto L.S.)

Non crediamo che sia un effetto delle forti perdite finanziarie delle sue società, ma la “parabola” di Chiara Ferragni, ex influencer più famosa d’Italia e oggi imprenditrice, sembra riflettersi anche sulle sue vacanze: se fino allo scorso anno veniva immortalata a bordo di lussosi yacht privati da migliaia di euro al giorno, quest’estate la Ferragni sembra aver scelto vacanze decisamente più economiche a giudicare dalle foto in cui è stata “paparazzata” a Forte dei Marmi (località turista toscana comunque di un certo livello).

Qui Chiara Ferragni è stata fotografata comunque felice in spiaggia con i figli Leone e Vittoria sotto l’ombrellone e in giro con un pedalò, in compagnia della sorella Valentina Ferragni.

Che si trattasse di un periodo difficile era noto dopo il pandoro gate, scoppiato a fine 2023, e le inchieste giudiziarie che hanno travolto l’immagine della Ferragni. E’ stato un anno segnato da forti trasformazioni e da una scelta strategica di pausa operativa. Nel 2024 pur mantenendo un minimo di attività, molte iniziative e collaborazioni sono state sospese.

E il tutto come detto ha avuto riprecussioni sui bilanci delle sue società – Tbs Crew e Fenice – che hanno registrato una perdita di 5,7 milioni, Tbs Crew e Fenice. La prima ha chiuso i conti del 2024 in rosso di 2,3 milioni, la seconda di 3,4 milioni dopo il salvataggio realizzato dall’imprenditrice-influencer con un’iniezione di capitale da 6,4 milioni che l’ha fatta diventare azionista di maggioranza assoluta con oltre il 99%.

Numeri che oggi ci propongono una nuova immagine della Ferragni, lontana da jet privati e resort di lusso a cui ci aveva abituati.