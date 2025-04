La Pasqua idilliaca di Wanda Nara tra figli, caccia alle uova, conigli e tavole imbandite

Festività

L'ex procuratrice sportiva dimentica così l'ultimo periodo poco felice della sua vita per la separazione da Mauro Icardi

Wanda Nara dimentica i veleni degli ultimi mesi legati alla movimenta separazione dal marito Mauro Icardi e per le festività di Pasqua si è interamente dedicata ai suo cinque figli (i tre maschi nati dal matrimonio con il calciatore Maxi Lopez, le due bambine avute dall’ex capitano dell’Iter oggi attaccante del Galatasary).

Le foto e i video postati sono quelli di una Pasqua idilliaca trascorsa con un evento organizzato nei minimi particolare in riva ad una laguna, in Argentina, dove per i più piccoli si sono divisi tra la caccia alle uova e un gonfiabile su cui scivolare. Molto scenografico anche l’allestimento della tavola di Pasqua.

L’ex procuratrice sportiva che non rinuncia mai a deliziare i suoi followers con scatti e pose sexy, si gode le gioie della famiglia dopo gli accadimenti spiacevoli legati alla separazione dal marito che hanno richiesto, in un caso, anche un intervento della Polizia.